De Vries slaat dubbelslag na spectaculaire start in Frankrijk

Na een chaotische kwalificatie mocht De Vries vanaf de vierde stek starten in het zuiden van Frankrijk. Een bijzonder goede start katapulteerde de Fries echter al bij de eerste bocht naar P1. Hij kreeg daarna niet de tijd om zijn leidende positie uit te breiden, omdat een crash van Mick Schumacher en Sean Gelael resulteerde in een rode vlag. In één ronde tijd moesten liefst vijf coureurs hun hoofdrace staken. Die teller liep in het restant van race op tot acht. Na de voorzetting controleerde De Vries een aantal rondes lang de wedstrijd. Hij werd gedwongen al vroeg zijn verplichte pitstop te maken, omdat ook concurrenten Aitken en Sette Camara dit deden. Bij het uitkomen van de pitstraat kwam De Vries net achter Aitken terecht, maar de inwoner van Sneek pakte de Engelsman nog in dezelfde ronde terug.

Richting de tweede helft van de race bouwde De Vries, die in zijn eerste seizoen bij het team van ART Grand Prix nu al drie zeges achter zijn naam heeft staan, zijn voorsprong uit. De leider besefte echter dat hij op zijn banden moest letten, waardoor de marge iets kleiner werd. Met nog tien rondes te gaan op het Circuit Paul Ricard, had De Vries een voorsprong van 3,5 seconde ten opzichte van Aitken en meer dan 5 ten opzichte van Sette Camara. In gevaar kwam de overwinning nooit meer, waardoor De Vries een dubbelslag sloeg in Le Castellet. En passant pakte hij in de slotronde ook nog even de snelste raceronde mee, inclusief de bijbehorende twee extra punten.



Morgen staat de sprintrace op het programma, waarbij de startvolgorde op de kop gaat. De top-8 start in omgekeerde volgorde, dus De Vries zal dan als achtste starten. Pole is morgen voor Anthoine Hubert.