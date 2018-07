De Vries twee keer zevende op Silverstone

Tour de France Oud-ploeg­baas Theo de Rooij over doping: Ik wilde geen dode renner in bed vinden

10:00 Oud-profwielrenner en ploegbaas Theo de Rooij uit Holten heeft in aanloop naar de Tour de France columns die hij schreef gebundeld in het boek ‘Theologiek’. Terugkerend onderwerp daarin is doping in de wielersport. ,,Er is een heksenjacht gaande. Help jonge renners keuzes te maken in plaats van ze te straffen.’’