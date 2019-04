De Vries tweede in chaotische hoofdrace Formule 2

BakoeNyck de Vries heeft zich gerevancheerd voor zijn mindere seizoenstart in de Formule 2. Na een tegenvallend weekeinde in Bahrein (zesde en zevende) werd hij vanochtend in de hoofdrace van Azerbeidzjan tweede. Alleen de Brit Jack Aitken was sneller in de straten van Bakoe, al had De Vries met een beter uitgevoerde pitstop vermoedelijk kunnen winnen.