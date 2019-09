De Vries verzekert zich met zege in Sotsji van Formule 2-titel

Omdat hij een dag eerder poleposition had veroverd, had De Vries zich nog voor de start van de hoofdrace verzekerd van vier extra punten in het kampioenschap. Daardoor wist de coureur van ART Grand Prix dat hij drie punten meer moest scoren dan naaste concurrent Nicolas Latifi om de eindzege veilig te stellen. In de race bleek echter al snel dat De Vries vooral naar Luca Ghiotto moest gaan kijken.



De start van de Nederlander mocht er in ieder geval zijn. Hij sloeg meteen een klein gaatje, maar door een virtual safety car-situatie in de beginfase schoof het hele veld weer in elkaar. Daar profiteerde Ghiotto optimaal van. In de vierde ronde van de wedstrijd pakte de Italiaan Latifi, om een ronde later ook De Vries te passeren.