De Vrij gaat voor opvolging Zlatan en Cruz, PSV hoopt op scheepsrecht

Zowel PSV als Inter nam in het seizoen 2007/2008 plaats in groep G van de Champions League. De twee groepswedstrijden van toen zijn vooralsnog de enige twee keren dat de teams het tegen elkaar opnamen. Nota bene twee oud-spelers van Ajax en Feyenoord deden PSV die jaargang pijn in het miljoenenbal. Zlatan Ibrahimovic verzorgde met twee goals een 2-0 overwinning in Giuseppe Meazza en Julio Ricardo Cruz maakte de enige treffer in Eindhoven: 0-1. Vanavond staat met Stefan de Vrij ook een voormalig Feyenoord-speler in het elftal van Inter.