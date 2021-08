De week waar 36 jaar op is gewacht: ‘Als Hamilton eraf knalt, is er geen bier op de tribune meer over’

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Er wordt nog driftig geverfd in de Tarzanbocht. Met een roller op een bezemsteel, zo op het asfalt. Felblauw, netjes om twee nullen heen. Het is de kleur van het logo van het alcoholvrije biertje van die ene belangrijke sponsor in Zandvoort. Deze eerste dagen van de week der weken zijn er voor de puntjes op de i. Het asfalt is tiptop in orde, de tribunes staan, maar er moet nog genoeg gebeuren voordat de organisatie woensdagmiddag de ‘sleutel’ van het circuit aan de Formule 1 overhandigt.