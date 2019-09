De Weert mag ondanks incident werkzaam blijven bij Lotto-Soudal

Volgens Belgische media was drankmisbruik de reden van de schorsing. ,,Ik ga daar niets over zeggen, dat houden we intern", zei Lelangue. ,,Het is ook geen kwestie van een zogenaamde tweede kans. Iedereen weet waar hij zich aan moet houden. Ik beschouw iedereen van het team een beetje als mijn kinderen, ik noem ze mijn familie."



De Weert (37) legde eind vorig jaar zijn functie als bondscoach neer om bij Lotto-Soudal als prestatiemanager aan de slag te gaan. Hij was nauw betrokken bij de geslaagde werelduurrecordpoging van landgenoot Victor Campenaerts op de baan in Mexico.