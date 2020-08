De Wit haalt opgelucht adem: ‘Ik win liever anders, het zal echt beter moeten’

De weg naar de koningsklasse van het Europese clubvoetbal is nog steeds lang voor AZ, met een duel in de derde voorronde en eventueel nog een confrontatie in de play-offs. Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev is op 15 of 16 september de volgende Europese tegenstander van de tweevoudig landskampioen uit Alkmaar. ,,Dan zal het al echt veel beter moeten", erkende De Wit.

AZ blijft altijd vechten, zeggen spelers en trainer vaak als er in de slotfase nog is gescoord. ,,Dat is geen cliché, we geven gewoon nooit op", benadrukte De Wit voordat hij erkende dat een nederlaag tegen het Tsjechische Viktoria Plzen wel heel dichtbij was. De ingevallen Ferdy Druijf versierde in de laatste seconde van de blessuretijd een strafschop, die Teun Koopmeiers zoals bijna altijd benutte (1-1). Vervolgens sloeg de ingevallen Albert Gudmundsson met twee treffers toe in de verlenging.

Volledig scherm Albert Gudmundsson is de gevierde man. © EPA

,,Ferdy versierde die strafschop heel slim", zei de 22-jarige De Wit. ,,En Albert heeft zich van zijn beste kant laten zien. Hij speelde de hele voorbereiding vanwege die spierblessure van Stengs. Maar Calvin kon beginnen en dan is het niet raar dat de trainer voor hem kiest. Al miste hij duidelijk ritme, maar dat is niet raar als je bijna zes maanden zelfs geen oefenduel hebt gespeeld. Bij de pakken neerzitten helpt nooit. Dat deed Gudmundsson ook niet. Hij heeft gevochten en ons geholpen.”

Europa League

AZ mag door de zege op Viktoria Plzen komend seizoen in het slechtste geval aan de groepsfase van de Europa League deelnemen. Ook Ajax (Champions League ) en Feyenoord (Europa League) zijn al verzekerd van Europees voetbal tot en met december. ,,Maar wij willen nu natuurlijk meer", stelde De Wit die met Ajax kennis maakte met de pracht en praal van de Champions League. Hij mocht zelfs invallen in het sensationele uitduel met Real Madrid in de achtste finales (1-4).



Toeschouwers waren niet welkom in het stadion van AZ omdat de confrontatie maar over een duel ging en de UEFA thuisvoordeel zo veel als mogelijk wil voorkomen. Na het laatste fluitsignaal stonden er wel fans voor de hoofdingang. Zij scandeerden namen van spelers, ook die van De Wit. Ze staken ook zo veel vuurwerk af dat binnen in het stadion het brandalarm minutenlang afging. De Wit genoot zichtbaar. ,,Maar we moeten de komende weken nog veel finetunen", zei hij ook.

Volledig scherm Dani de Wit is blij met Albert Gudmundsson. © Getty Images