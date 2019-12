De wonderdagen van ‘KJeld’ Nuis in Salt Lake City

Reggeborgh wil Zwollenaar Ronald Mulder alsnog naar wereldbe­kers en gaat in beroep tegen uitsluiten Verweij en Ntab

13:04 Ze zijn niet blij bij Team Reggeborgh. Dat de zieke Kjeld Nuis alsnog in aanmerking voor het WK zou krijgen op de 1000 en 1500 meter voor het WK afstanden in Salt Lake City is niet verrassend voor de ploeg van Koen Verweij en Dai Dai Ntab, die nu geslachtofferd worden, maar ze hadden op meer clementie van de KNSB gehoopt. Ook het verzoek Ronald Mulder alsnog naar de wereldbekerwedstrijden te krijgen, mislukte.