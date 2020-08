De wurggreep van Mercedes: ‘Hier maken we weinig vrienden mee’

Door Arjan Schouten



Pas vier rondes is de Formule 1 op weg in 2020 en alle fiducie op een verrassende afloop is alweer verdampt. Of iemand Lewis Hamilton nog van de titel kan houden? Max Verstappen denkt van niet en Charles Leclerc kan alleen maar wijzen naar Hamiltons teamgenoot bij Mercedes. ,,In principe is alleen Valtteri Bottas daar nog toe in staat…’’



Zie hier de situatie waar Formule 1 in verzeild is geraakt door de extreme dominantie van Mercedes. Twee kroonprinsen die beiden worden geacht op termijn de macht over te nemen, maar al na vier races de hoop weer hebben opgegeven.



Niet zo gek ook, als je de cijfers bekijkt. Mercedes heerst dit jaar, won alle wedstrijden en pakte alle pole positions. Een tweede één-tweetje werd zondag alleen maar afgewend, omdat de formatie in de slotrondes net als wat concurrenten hinder ondervond van knappende Pirelli-banden. Even leek het op Silverstone zo nog spannend na een race waarin de regisseur van dienst uit armoede maar weer op de vermakelijke strijd in het middenveld was gaan focussen. Maar zelfs met drie functionerende wielen won Hamilton zijn thuisrace nog. Dat mag je het geluk van een kampioen noemen, maar het kwam toch vooral door de marge die hij daarvoor al had opgebouwd.