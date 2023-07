De zin en onzin van mondkapjes in de Tour: ‘Fans zaten bijna op mijn fiets, ik kon de bier- en wietlucht ruiken’

Met video Mathieu van der Poel blijft realist in Tour de France: ‘Ik weet ook dat ik niet elke grote ronde een rit ga winnen’

Geen vier op een rij voor Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel sprak na de etappe naar Limoges over de kracht van ritwinnaar Mads Pedersen, zijn eigen kansen in deze Tour de France en het aanstaande WK. ,,Misschien als ik in de Tour de lead-outs blijf doen, win ik in Glasgow.’’