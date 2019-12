De Zwaan stond liever tegenover leermeester Barney: ‘Dat was een mooier verhaal’

De vroege uitschakeling op het WK darts van Raymond van Barneveld stelde ook Jeffrey de Zwaan teleur. Liever dan via Darin Young had de 23-jarige Leidschendammer ten koste van zijn leermeester de derde ronde bereikt.

Door Yorick Groeneweg



Het was het gedroomde duel voor Jeffrey de Zwaan, die zijn nog prille carrière voor een groot deel aan Raymond van Barneveld te danken heeft. The Black Cobra is niet alleen vanwege hem begonnen met darten, maar kreeg later ook de steun van Barney om het in de top te maken. De Haagse oud-wereldkampioen investeerde in zijn streekgenoot om hem voor zijn doorbraak op weg te helpen.



,,Het was natuurlijk een mooier verhaal geweest als de leerling de leraar op zijn laatste WK naar huis had gestuurd”, keek De Zwaan afgelopen nacht terug op de laatste dagen. Eerst schakelde Young Van Barneveld uit, dinsdagavond laat deed De Zwaan dat met de Amerikaan. ,,Ik had het leuker gevonden om tegen Raymond te spelen, maar het was niet zo. Nu moest het tegen Young en ben ik alsnog hartstikke blij dat dat gelukt is.”

Volledig scherm Jeffrey de Zwaan met op de achtergrond Darin Young. © BSR Agency Makkelijk ging dat overigens niet; de Amerikaan bleek eens te meer een taaie tegenstander. Young kreeg zelfs een kans om de wedstrijd te beslissen, maar liet die liggen. De Zwaan trok de stand vervolgens in sets weer gelijk: 2-2. ,,Dat ik er daarna ook nog met de zege vandoor ging, is vooral een overwinning op mezelf. Ik werk veel aan het mentale aspect en moest nu vooral niet opgeven en weten van mezelf wat ik kan.”

Nederlands tweede

Dat De Zwaan daarmee Jermaine Wattimena op de wereldranglijst voorbij is gegaan en nu de nummer 2 van Nederland is, deed hem weer niet veel. ,,Dat is bijzaak, alles draait dit moment om het WK.”

Op dat toernooi komt hij volgende week maandag weer in actie, tegen de winnaar van het duel tussen Vincent van der Voort en Dave Chisnall. ,,Dat is nog heel ver weg”, sprak De Zwaan, die nu geen favoriete opponent heeft. ,,Ik ben voor nu al tevreden, want ik ben op een WK nog nooit bij de laatste 32 gekomen.”

Het is feitelijk juist, maar klinkt wel erg bescheiden. Wat De Zwaans verwachtingen zijn? ,,Ik heb in meerdere toernooien bewezen wat ik kan. Er zit nu zeker een kwartfinale of halve finale in. Alleen moet ik nu wel weer een paar dagen wachten. Dat is nieuw voor mij. Ik had me nu goed voorbereid en voelde me erg goed op het podium. De 23ste kan dat weer heel anders zijn.”