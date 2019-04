De zwakte van Juventus? ‘Ajax kan ze op snelheid verslaan’

Juventus verloor in de Italiaanse competitie pas één keer. Het is dus speuren naar zwakke plekken bij de Champions League-tegenstander van Ajax, ook voor Italië-kenner David Endt.

Door Yorick Groeneweg



,,Het is een robuust blok met veel kwaliteit”, schetst Endt (65), die lang moet nadenken om een mindere kant van de Italiaanse topclub een aan te wijzen. ,,Voorin en op het middenveld is Juventus top. Als het er dan toch één is, dan de verdediging. Dat is bijna een contradictie, want Italië wordt vaak vereenzelvigd met verdedigen, maar zonder Chiellini is de belangrijkste verdediger er niet bij.”

Giorgio Chiellini is vanwege een blessure niet mee naar Amsterdam. Volgens Endt scheelt dat nogal. ,,Hij is sterk, gewiekst en slim. Staat altijd op de goede plek en doet zowel binnen als buiten het veld zijn zegje. Zonder hem verliest Juventus aan kracht. Ze kunnen tegen Ajax weleens op snelheid verslagen worden.”

Quote Szczesny heeft minder uitstra­ling, maar keept uitstekend. Ik had tegen Ajax liever Buffon gezien David Endt

Wat volgens Endt niet scheelt, is de wijze waarop keeper Wojciech Szczesny zich als opvolger van Gianluigi Buffon manifesteert. ,,Die overgang verliep moeiteloos. Vorig jaar was hij er al en toen heeft hij veel gespeeld. Buffon is een mythe, maar wel een keeper die aan slijtage onderhevig is. Szczesny heeft minder uitstraling, maar keept uitstekend. Ik had tegen Ajax liever Buffon gezien.”

De voormalige teammanager van de Amsterdammers heeft nog een duidelijke boodschap voor de Ajacieden. ,,Wees niet te bang, durf ze op de proef te stellen. Tegen Cristiano Ronaldo is misschien geen kruid gewassen, maar pak het als team aan. De mentaliteit is goed. Met een gelijkspel ben ik woensdag al blij. Dan is het hopen op een goed duel in Turijn.”