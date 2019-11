Deal is rond: Vitesse legt Honda voor seizoen vast

Stybar weer even terug als veldrijder

13:33 Zdenek Stybar gaat in voorbereiding op het wegseizoen en aantal veldritten rijden. Wielerploeg Deceuninck - Quick-Step meldt dat de 33-jarige Tsjech de komende weken zal starten in wedstrijden in Essen, Zonhoven, Sint-Niklaas, Zolder, Bredene, Loenhout, Diegem en Baal.