Deal met Poldervaart mislukt; De Graafschap moet op zoek naar andere trainer

Ronde van Zwitserland Dumoulin keert terug in het peloton: ‘Klassement? Geen optie, ik ga mezelf niet vermoorden’

5 juni Het is zover. Tom Dumoulin (30) maakt morgen na de veelbesproken wielerpauze zijn rentree in de Ronde van Zwitserland. De focus ligt vanzelfsprekend op de twee tijdritten waarvan morgen direct de eerste is. ,,Het klassement is geen optie. Ik ga mezelf niet vermoorden. In de tijdritten ga ik vol. Ik hoop dat ik het talent nog heb.’’