Debacle voor Oranje op achtervolging

Zuid-Korea zegevierde in 3.40,20, in de eindstand gevolgd door Noorwegen (3.41,50) en Nieuw-Zeeland (3.42,22). De olympisch en wereldkampioen in deze discipline ging in de zevende en laatste rit tegen Noorwegen langzaam van start en kon daarna de opgelopen achterstand niet meer goedmaken, zeker niet nadat Bergsma kopman Blokhuijsen even moest laten gaan. Daardoor hing de thuisploeg in de slotfase als los zand aan elkaar.

Sven Kramer ontbrak in het Nederlands team. De 31-jarige Fries meldde zich donderdag af voor de ploegachtervolging en voor de 1500 meter (zaterdag) wegens een infectie aan de luchtwegen. Hij doet zondag mogelijk nog wel mee aan de 5000 meter, de afstand waarop hij olympisch en wereldkampioen is. Bergsma komt later vandaag ook nog in actie in de halve finales van de massastart. Verweij trok zich enkele uren voor het begin terug op dit onderdeel. Hij verving Kramer op de ploegachtervolging. ,,Ik ben niet superfit en ga geen vijf races in één weekeinde rijden'', lichtte Verweij toe bij de NOS.

De Nederlandse ploeg reageerde behoorlijk aangeslagen op de mislukte race. ,,Dit sloeg nergens op'', bekende Bergsma. ,,Het was Nederland onwaardig. Ik had het gewoon niet in deze rit. Ik kwam er niet in.''



Blokhuijsen: ,,Dit was helemaal niets. Ik gaf af aan kop na mijn beurt, maar er zat niemand om het over te nemen. Daarmee was de trein ontregeld. Het kost gewoon te veel tijd als de boel breekt.''