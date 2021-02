Debutant Botic van de Zandschulp opent morgen dag 2

Samenvatting City maakt op Anfield gehakt van Liverpool en zet grote stap naar landstitel

7 februari Manchester City heeft een enorme stap richting de derde landstitel in vier seizoenen. The Citizens maakten dankzij de blunderende Alisson Becker gehakt van Liverpool. Het werd 1-4 voor Manchester City, dat daarmee voor het eerst sinds 2003 een zege boekte op Anfield. Ilkay Gündogan en Phil Foden schitterden voor City, dat al 21 duels ongeslagen is.