Debutant Danny Jansen verliest in tweede ronde van WK Darts en mist partij met Van den Bergh

Podcast ‘Over de Grens’ | ‘De definitie grensover­schrij­dend is nog niet duidelijk gevormd’

Het succes van de Nederlandse topsport kon ook in 2022 niet verhullen dat er in die jacht op goud ook het nodige mis gaat. In de zesdelige serie ‘Over de grens’ kijkt deze site verder dan de melding, het onderzoek of de ontslagen coach. Zijn er terugkerende patronen te ontdekken? Focussen we te veel op het resultaat? Is er sprake van een generatiekloof? En wat verstaan we eigenlijk onder grensoverschrijdend gedrag?

12:46