Debutant Eubanks stunt tegen Stefanos Tsitsipas op Wimbledon, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic verder

Christopher Eubanks heeft in de achtste finales van Wimbledon voor een stunt gezorgd. De Amerikaanse nummer 43 van de wereld was in een vijfsetter met 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic deden wel wat van hen verwacht mag worden.

Eubanks kwam met een toernooizege op zak naar het grandslamtoernooi in Londen. Hij pakte zijn eerste titel bij het grastoernooi in Mallorca. Hij debuteert dit jaar op de All England Club, maar lijkt niet onder de indruk van de bijzondere ambiance op Wimbledon. In de tweede ronde schakelde hij al de als twaalfde gerangschikte Brit Cameron Norrie uit.

Tsitsipas presteerde dit jaar goed op de grandslamtoernooien. Bij de Australian Open haalde hij de finale en op Roland Garros bereikte hij de laatste acht. Maar op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de vierde ronde. Vorig jaar lag hij er al een ronde eerder uit. In de vijfde set kreeg hij bij een stand van 5-4 voor Eubanks nog wel de kans om terug te breken. Maar hij benutte de mogelijkheden niet. Eubanks maakte de partij met 6-4 af.

Volledig scherm Christopher Eubanks bedankt het publiek na zijn verrassende zege op Tsitsipas. © REUTERS

Alcaraz komt stroeve start te boven

Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz liet zich niet verrassen. De Spanjaard verloor nog wel de eerste set van de Italiaanse oud-finalist Matteo Berrettini, maar richtte zich daarna overtuigend op: 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Hij speelt in de kwartfinale tegen Holger Rune, die de Bulgaar Grigor Dimitrov versloeg met 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4), 6-3.

Alcaraz maakt voor de derde keer zijn opwachting bij het grandslamtoernooi in Londen. Vorig jaar werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld. In de eerste set tegen Berrettini begon hij wat onwennig. Maar de 20-jarige Spanjaard kwam steeds beter in zijn spel. Berrettini was in 2021 verliezend finalist op Wimbledon, maar kon het Alcaraz niet echt lastig maken.

Alcaraz was erg blij met zijn zege. ,,Na mijn uitschakeling in de vierde ronde was het mijn doel om hier de kwartfinales te halen. Dat is gelukt. Nu zullen we zien hoe het verder gaat.” Hij kijkt uit naar de partij tegen de twee jaar jongere Rune. ,,We zijn elkaar in diverse leeftijdscategorieën regelmatig tegengekomen. Het is geweldig om in de kwartfinale tegen hem te spelen.”

Volledig scherm Carlos Alcaraz kan zijn geluk niet op na zijn winst op Matteo Berrettini. © ANP / EPA

Djokovic op tijd bij de les

Novak Djokovic kwam eerder op de dag weer een stap dichter bij zijn 24ste grandslamtitel. De als tweede geplaatste Serviër versloeg maandag de Pool Hubert Hurkacz in de vierde ronde van Wimbledon, waar hij zijn titel verdedigt. Het werd 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 en 6-4.

De partij was zondag al begonnen, maar moest toen na twee sets worden onderbroken. Na 23.00 uur lokale tijd mag er niet meer worden gespeeld op Wimbledon. De avondklok is ingevoerd om rekening te houden met de omgeving van Wimbledon.

Hurkacz herstelde zich maandag van de twee nipt verloren tiebreaks en trok de derde set naar zich toe. Djokovic was daarna op tijd weer bij de les en een break in de vierde set kwam Hurkacz niet meer te boven. Djokovic neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de Rus Andrej Roeblev.

Medvedev naar kwartfinales

Daniil Medvedev staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Zijn Tsjechische tegenstander Jiri Lehecka gaf op met een blessure. De Russische nummer 3 van de wereld had de eerste twee sets met 6-4 en 6-2 gewonnen.

,,Ik zag dat zijn bewegingsvrijheid beperkt was, maar ik zag niet dat het zo erg was dat het echt problemen veroorzaakte. Ik had geen andere keuze dan te blijven vechten tot het laatste punt”, aldus Medvedev.

De voormalige nummer 1 van de wereld treft in de kwartfinales Christopher Eubanks, die mag proberen zijn stunt op Tsitsipas een passend vervolg te geven.

Koolhof verder in dubbelspel

In het dubbelspel bereikte Wesley Koolhof de derde ronde. De nummer 2 van de wereldranglijst won met zijn Britse partner Neal Skupski met 7-6 (3), 6-2 van het Australische duo Rinky Hijikata/Jason Kubler.

In de strijd om de plek in de kwartfinales moeten Koolhof en Skupski het opnieuw opnemen tegen twee Australiërs, Max Purcell en Jordan Thompson.

In het gemengd dubbel werd Koolhof met de Canadese Leylay Fernandez in de tweede ronde uitgeschakeld door Jonny O’Mara en Olivia Nicholls. Het Britse duo won de partij met 6-4, 3-6, 6-2. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop stonden op hetzelfde onderdeel in de tweede ronde tegenover elkaar. Met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi won Middelkoop met 3-6, 6-3, 6-4 van de als achtste geplaatste Rojer en de Japanse Ena Shibahara.

