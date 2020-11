Debutant Koolhof viert met winnen ATP Finals grootste triomf uit loopbaan

Vierde Nederlandse winnaarWesley Koolhof is de vierde Nederlander die bij de ATP Finals de dubbelspeltitel heeft gewonnen. Met de Kroaat Nikola Mektic versloeg hij in de finale in Londen het duo Melzer/Roger-Vasselin: 6-2, 3-6, 10-5. Koolhof volgt daarmee Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Jean-Julien Rojer op. Het was meteen de laatste wedstrijd van Koolhof met Mektic aan zijn zijde.

Door Rik Spekenbrink



De twee gaan met een knaller uit elkaar. Hun eerste en laatste titel samen is meteen één van de meest prestigieuze. Mektic gaf Koolhof vlak voor het eindejaarstoernooi te kennen niet met hem verder te willen. Hij gaat in 2021 spelen met zijn landgenoot Mate Pavic. Dat was volgens de Nederlander tegen eerder gemaakte afspraken in. Hij speculeerde recentelijk juist over een langdurige samenwerking, wellicht tot het einde van hun beider carrières.

Maar Koolhof (31) en Mektic (31) besloten hun laatste toernooi samen er niet door te laten vergallen. Na twee knappe zeges in de groepsfase plaatsen ze zich snel voor de halve finale, die zaterdag ook overtuigend werd gewonnen. In de eindstrijd wachtten de ervaren rotten Jurgen Melzer (39) en Edouard Roger-Vasselin (36).

Maar het waren debutanten Koolhof en Mektic die veel beter begonnen. Meteen in de openingsgame braken ze door de service van Roger-Vasselin. Ook de tweede opslagbeurt van de Fransman ging verloren, waardoor het al snel 5-1 stond. Koolhof, die opnieuw alert was aan het net, en Mektic speelden dwingender en maakten minder fouten. Binnen het halfuur was de eerste set gepiept.

Volledig scherm © EPA

Koolhof had tot vanmiddag geen al te best record als het gaat om dubbelspelfinales. Van de 20 won hij er slechts 5. Afgelopen zomer stond hij met Mektic in de eindstrijd van de US Open. Ze haalden niet hun beste niveau en verloren de eerste grand slam-finale samen. Maar deze week was anders. Koolhof en Mektic straalden vertrouwen uit, hun niveau was constant hoog.

Maar zodra de tweede set begon, kantelde het spelbeeld. Met meer energie wisten Melzer en Roger-Vasselin het momentum over te nemen. Door de service van Mektic te breken kwamen ze ook op voorsprong. Het koppel toonde al het hele toernooi veerkracht, onder meer met twee miraculeuze ontsnappingen tot gevolg. Met 6-3 won het Oostenrijk-Franse duo de tweede set.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een ‘match tiebreak’, tot de 10 punten, moest dus de beslissingen brengen. Op 5-5 was er nog geen zinnig woord te zeggen over wie deze grote finale zou winnen. Met een volleywinner en twee goede eerste services was het Mektic die voor de beslissing zorgde. De 8-5-voorsprong werd niet meer weggegeven. Koolhof gooide na de dubbele fout van de tegenstanders zijn racket weg van ongeloof, Mektic zakte door zijn hoeven, daarna de innige omhelzing en tranen.



De twee bekronen hun succesjaar. Vooral na de coronabreak waren ze op stoom, met een finaleplaats op de US Open en kort daarna het bereiken van de laatste vier op Roland Garros. Maar de beste week hadden de twee voor het laatst bewaard. Met de titel verdienen ze samen 254.500 dollar, bijna 215 duizend euro. Bovendien schrijven ze ieder 1300 punten bij op de wereldranglijst. Daarmee komt Koolhof maandag op plek 5 te staan, zijn beste ranking ooit.

Hij kan zich, na het vieren van de titel en een korte winterstop, richten op een nieuw avontuur. Koolhof vond met de Pool Lukasz Kubot ook snel een nieuwe dubbelpartner. Met 31 jaar ben je als topdubbelspeler nog aan de jonge kant, weet Koolhof. Zijn échte droom is het winnen van een grand slam.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters