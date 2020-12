‘Debutant’ Martijn Kleermaker moet zich vanwege corona terugtrekken van WK darts

Veldrijd­ster Annemarie Worst uit Nunspeet slaat wereldbe­ker over. ‘Het gaat niet zo lekker’

11:17 Annemarie Worst laat de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Namen vandaag aan zich voorbij gaan. De Nunspeetse veldrijdster is niet tevreden over de laatste resultaten en doet even een stapje terug.