Debutant Martijn Kleermaker via Griek naar tweede ronde WK darts: ‘Maar totaal niet constant’

De reactie van Kleermaker was echter fenomenaal. Met hoogstaand darts domineerde hij in de vierde set en trok ‘The Dutch Giant’ de partij naar zich toe: 3-1. Woensdagavond speelt Kleermaker in de tweede ronde tegen de Australiër Simon Whitlock, de nummer twintig van de wereldranglijst.

,,Het was niet zo goed als het moest zijn. Maar de winst is alles wat telt", aldus Kleermaker na afloop voor de camera's van RTL 7. ,,Het was totaal niet constant. De dubbels waren slordig. Verbeterpunten zat dus.”



Kleermaker gaf aan dat hij moeite had in de beginfase. ,,Ik startte schijtnerveus. Het verschil tussen het ingooien en het podium is nogal wat. Goed was het niet, maar ik ben wel heel blij met de overwinning.”