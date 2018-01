Debutant Telnekes uitgeschakeld op Lakeside

De debuterende Derk Telnekes uit Deventer is er niet in geslaagd de tweede ronde van het BDO WK darts te bereiken. Nadat hij zaterdag in de voorronde nog met 3-0 te sterk was voor Chris Landman, zegevierde dinsdagmiddag de Belgische Geert de Vos met 3-1 in sets.