Deceptie voor Red Bull: Verstappen start als zevende, pole voor Hamilton

Dat Mercedes véél te snel zou zijn, dat was al ingecalculeerd. Maar dat het gat liefst 1,4 seconde zou zijn naar de flitsende pole-tijd van Lewis Hamilton (1.13,447), was zorgwekkend. En dat beide Racing Points én Ferrari’s ook nog eens rapper bleken op het circuit nabij Boedapest, daar was helemaal niet op gerekend.



Hamilton op P1 dus, voor Bottas. Zijn 90ste pole position en tevens zevende in Hongarije, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met recordhouder Michael Schumacher. Op startrij twee beide roze rakkers: Lance Stroll en Sérgio Perez. Op startrij drie de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc. En dan dus pas Verstappen, die al in Q1 en Q2 flink aan de bak moest, omdat het veld zo dicht op elkaar zat.