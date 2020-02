Decepties in Dordrecht: Schulting onderuit, Knegt gediskwalificeerd

video KNVB neemt voetbal­clubs Kampen onder vuur: boete of puntenaf­trek bij illegaal vuurwerk

15:17 Voetbalclubs DOS Kampen en Go Ahead Kampen hangt een boete of zelfs puntenverlies boven het hoofd als er bij derby's of andere wedstrijden nog vuurwerk zonder vergunning wordt afgestoken. Dat is het gevolg van het laatste treffen tussen beide ploegen in november vorig jaar.