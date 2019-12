Deceuninck - Quick-Step haalt Ierse sprinter Bennett binnen

Chef de mission / VIDEO Van den Hoogenband schrapt ‘losers­vlucht’ bij Spelen 2020

17:53 Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen in Tokio, gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van sporters. Daarom komt er een Team NL-hotel voor atleten die bij de Zomerspelen niet meer in actie komen. Ook mag iedereen de openingsceremonie bijwonen.