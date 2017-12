'Deelnemersveld bij 500 meter misschien sterker dan in Korea'

Zes topfavorieten strijden op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen voor slechts drie tickets voor de Spelen in Pyeongchang. ,,Het belooft een zinderende strijd te worden. Dit deelnemersveld is misschien wel beter dan straks in Korea."