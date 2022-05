Deens tennistalent Rune (19) stuurt Tsitsipas naar huis

Holger Rune heeft voor een enorme stunt gezorgd in de vierde ronde van Roland Garros. De 19-jarige Deen won in vier sets van de 23-jarige Grieke Stefanos Tsitsipas: 7-5, 3-6, 6-3, 6-4.

Tsitsipas stond vorig jaar in Parijs voor het eerst in de finale van een grand slam, waarin Novak Djokovic in vijf sets te sterk bleek voor de jonge Griek. Ook stond hij al vier keer in een halve finale, waaronder twee keer op de Australian Open.

Holger Vitus Nødskov Rune doet voor de derde keer mee aan een grand slam. Op de US Open vorig jaar en de Australian Open begin dit jaar werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. In Parijs maakt hij nu grote indruk. Afgelopen week versloeg hij Denis Shapovalov, Henri Laaksonen en Hugo Gaston al in drie sets.

Ruud kwam met 5-2 voor in de vierde set en kreeg daarna de spanning te pakken toen hij de wedstrijd kon afmaken, maar uiteindelijk lukte het de jonge Deen toch. ,,Dit voelt ongelooflijk. Ik was zo nerveus op het eind, maar het publiek steunde mij en sleepte me er doorheen. Jullie zijn echt geweldig", zei Rune in zijn interview, kort na zijn zege op Tsitsipas. De tiener had duidelijk ook wat last van zenuwen tijdens het interview, maar was dankbaar voor de steun. ,,Het is zo onwerkelijk om hier te staan en tegen topspelers te mogen spelen. Ik hoop hier nog zo lang mogelijk te kunnen blijven.”

Stefanos Tsitsipas.