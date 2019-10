Deens wielerteam legt vijf Nederlanders vast

Van der Lijke en Reinders komen over van Roompot-Charles, dat komend jaar niet meer terugkeert in het peloton. Budding en Havik verruilen BEAT Cycling Club voor de Deense ploeg. De Kleijn is afkomstig van Metec - TKH.



Havik pakte dinsdag nog de zege in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.