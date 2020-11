Deense krant na nederlaag tegen Ajax: ‘Hadden wij iets anders verwacht dan laatste plek?’

Ajax-coach tevreden Ten Hag had basis­plaats al aan Ekkelen­kamp beloofd: ‘Kan hem niet zomaar teleurstel­len’

7:16 Uiteindelijk was Erik ten Hag een tevreden trainer na de uitzege van Ajax op FC Midtjylland (1-2) in de Champions League. ,,We doen weer helemaal mee in de poule”, zei hij. ,,Dat is het belangrijkste, want we willen graag overwinteren in de Champions League en anders als nummer 3 van de poule verder in de Europa League.”