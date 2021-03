Deense vluchter Kron leider in Catalonië, Kelderman maakt eerste kilometers bij Bora

Canadese tiener wint zonder setverlies WTA-toer­nooi Monterrey

9:45 De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft in Mexico het WTA-toernooi van Monterrey op haar naam geschreven. De nummer 72 van de wereld, 18 jaar oud pas, was in de finale de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-1 6-4 de baas. Het is voor de tiener de eerste titel op de WTA Tour.