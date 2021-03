Definitief: Grand Prix van Portugal opnieuw op Formule 1-kalender

Afgelopen jaargang stond de Grote Prijs van Portugal voor het eerst in 25 jaar weer op de racekalender. Max Verstappen eindigde die race als derde, toen nog met 27.000 toeschouwers langs het circuit. Aanvankelijk stond het circuit in Portimão niet op de kalender, maar door het wegvallen van de Grand Prix van Vietnam was er nog een plek vacant waardoor de race in Portugal weer in beeld kwam. Een bevestiging liet lang op zich wachten, omdat het land in lockdown ging vanwege een opleving van het coronavirus.

Of er ook komende editie fans welkom zijn, is nog de vraag. In een persbericht laat de Formule 1-organisatie weten dat er komende weken wordt bekeken of dat mogelijk is. ,,We hopen dat het mogelijk is, op een veilige manier. We werken daar momenteel aan met de promotor van de race", zegt president Stefano Domenicali van de Formule 1.