Degenkolb snelt naar zege op Mallorca

Suárez en Messi helpen Barça langs Espanyol

25 januari FC Barcelona heeft de halve finales bereikt van het Spaanse bekertoernooi. De Catalaanse sterrenploeg werkte in de return in Camp Nou de 1-0-nederlaag in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Espanyol weg met een 2-0-winst. Die stand stond voor het oog van bijna 80.000 bezoekers al na 25 minuten op het scorebord. Luis Suárez en Lionel Messi maakten de doelpunten.