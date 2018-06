Del Potro in drie sets langs Isner

Juan Martin del Potro is voor de eerste keer in zes jaar doorgedrongen tot de kwartfinales op Roland Garros. De als vijfde geplaatste tennisser uit Argentinië liet zich niet verrassen door John Isner, de nummer negen van de plaatsingslijst.

De 33-jarige Amerikaan slaagde er niet in om een set te winnen. Ook zijn machtige service, waarmee hij 12 aces sloeg, kon hem niet redden. Na 1 uur en 59 minuten benutte Del Potro zijn derde matchpoint en was de wedstrijd in Parijs voorbij: 6-4 6-4 6-4.

Isner won de laatste twee duels met Del Potro. In totaal leidt de Zuid-Amerikaan nu met 7-4 in de onderlinge krachtmetingen.

Voor Del Potro was het zijn derde zege op rij in drie sets op Roland Garros. Alleen in de eerste ronde, tegen de Fransman Nicolas Mahut, leverde hij een setje in.

Del Potro strandde vorig jaar in de derde ronde in Parijs. Na zijn uitschakeling in 2012 in de kwartfinales deed hij vier jaar niet mee aan de Open Franse titelstrijd.

Del Potro strijdt tegen de Kroaat Marin Cilic of de Italiaan Fabio Fognini om een plaats bij de laatste vier.