Del Potro verliest bij rentree na knieblessure

Del Potro liep vorig jaar in Shanghai een ernstige knieblessure op. Voor de Argentijn was het niet zijn eerste blessure, want eerder lag hij er door een polsblessure al enkele jaren uit. In februari maakte de winnaar van de US Open 2009 in Delray Beach zijn rentree, maar bleek hij nog niet voldoende hersteld te zijn van een scheurtje in zijn knie.



In Madrid stond de dertigjarige Del Potro na een herstelperiode van bijna drie maanden eindelijk weer in wedstrijdverband op de baan. De nummer acht van de wereld nam het in de tweede ronde van het ATP-toernooi op tegen Laslo Djere, die in de openingsronde afrekende met Dusan Lajovic. In de eerste set leek het gebrek aan wedstrijdritme Del Potro parten te spelen (6-3 voor Djere), maar in de tweede set (6-2) herstelde hij zich.



Gesteund door een ijzersterke service redde Del Potro zich telkens uit de problemen. Bij een stand van 5-4 kreeg de Argentijn zelfs een matchpoint op de service van de Serviër, maar raakte Djere niet in paniek. Een servicegame later ging Djere na een lange rally door de service van Del Potro en serveerde hij het een game later koel uit.



In de derde ronde wacht voor Djere een ontmoeting met Marin Cilic.