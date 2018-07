Del Potro verliest weer niet in eerste ronde Wimbledon

Het was Del Potro's eerste graswedstrijd van het seizoen, nadat hij zich terugtrok van het tennistoernooi van Queen's met een liesblessure. De krachtpatser domineerde de wedstrijd en sloeg liefst 22 aces en repareerde alle breakpunten die hij tegen kreeg.



Del Potro bereikte in al zijn negen Wimbledon-optredens waarin hij meedeed de tweede ronde. In 2013 kwam de Argentijn tot de halve finales.



Zijn tegenstander in de volgende ronde, Lopez, versloeg Federico Delbonis uit Argentinië met 6-3 6-4 6-2.