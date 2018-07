Delle in beeld bij Feyenoord na vertrek Jones, FC Utrecht bevestigt komst Gavory

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Feyenoord denkt aan Delle na vertrek Jones

Feyenoord neemt afscheid van Brad Jones (36). De Australische doelman, van grote waarde tijdens het kampioensjaar 2016-2017, verkast naar Al Nassr uit Saoedi-Arabië. Hij tekent bij de club voor twee jaar met een optie voor nog eens twee seizoenen. In Saoedi-Arabië komt hij met Karim el Ahmadi, die Feyenoord verruilde voor Al Ittihad, een bekende tegen.



Door het vertrek van Jones wordt de keeperskeuze voor trainer Giovanni van Bronckhorst beslist. Justin Bijlow verdedigt komend seizoen de palen in De Kuip. Voor de positie van derde doelman is Joris Delle (28) in beeld, meldt VI. Delle zit zonder club na zijn vertrek eind vorig seizoen bij NEC. Lees verder.

Volledig scherm Jones poseert met de KNVB-beker, naar nu blijkt zijn laatste wapenfeit in het Feyenoord-shirt. © Pim Ras Fotografie

Leeds United haalt Bamford

Leeds United heeft Patrick Bamford voor vier seizoenen vastgelegd. De 24-jarige spits uit het Engelse Grantham komt voor 8 miljoen euro over van Middlesbrough, waar hij de afgelopen anderhalf jaar 13 keer scoorde in 43 wedstrijden. Eerder kwam Bamford uit voor Nottingham Forest, Milton Keynes Dons, Derby County, Crystal Palace en Norwich City. Hij stond vijf jaar onder contract bij Chelsea, maar speelde nooit een wedstrijd voor de topclub uit Londen. Bij Leeds United gaat Bamford nu spelen onder de Argentijnse coach Marcelo Bielsa.

Leeds United on Twitter ✍ | Leeds United are delighted to announce the signing of striker Patrick Bamford on a four-year deal

Höwedes van Schalke naar Lokomotiv Moskou

Benedikt Höwedes speelt dit seizoen voor Lokomotiv Moskou. De 30-jarige verdediger van Schalke bereikte met de kampioen van Rusland overeenstemming over een contract voor vier jaar.



Schalke had Höwedes het afgelopen seizoen uitgeleend aan Juventus. Wegens blessures kwam hij in Turijn echter nauwelijks aan spelen toe. Naar verluidt zouden de Russen vijf miljoen euro hebben betaald.

Volledig scherm Höwedes als aanvoerder van Schalke in duel met Davy Klaassen tijdens de Europa League-kwartfinale in 2017. © Pro Shots

Everton keurt Digne en hoopt op Mina

Lucas Digne tekent deze week een contract bij Everton, dat 22,5 miljoen euro overmaakt naar FC Barcelona. Alleen een medische keuring zou de transfer van de Fransman nog in de weg staan. Die keuring vindt vandaag nog plaats, weet Sky Sports. Digne veroverde na zijn komst van Paris Saint-Germain in 2016 snel een basisplaats bij Barça, maar viel na de komst van trainer Ernesto Valverde buiten de boot. Hij werd niet geselecteerd voor het door Frankrijk gewonnen WK in Rusland.



Technisch directeur Marcel Brands zou een dubbelslag willen slaan door ook de Colombiaanse WK-revelatie Yerry Mina tot een (tijdelijke) overgang van FC Barcelona naar Everton te verleiden.

Volledig scherm Lucas Digne. © Reuters

Voormalig Twente-speler vindt onderdak bij 'Swans'

Bersant Celina stapt van Manchester City over naar Swansea City. De vleugelaanvaller werd in het verleden door City onder andere bij FC Twente gestald. Het afgelopen seizoen uit de Premier League gedegradeerde Swansea City betaalt 3,5 miljoen euro voor de Kosovaar, een bedrag dat met bonussen nog op kan lopen tot ruim 4,5 miljoen. Vorig seizoen maakte de 21-jarige Celina een prima indruk op huurbasis bij Ipswich Town. Dat levert hem nu een contract op bij Swansea.

Gavory definitief van FC Utrecht

Nicolas Gavory is definitief speler van FC Utrecht. Zoals deze site gisteren meldde, pikt FC Utrecht de 23-jarige Fransman op bij Clermont uit de Franse Ligue 2. Hij tekent voor drie seizoenen met een optie voor een vierde. Lees hier meer.

Spaanse aanvaller voor FC Twente

Aitor Cantalapiedra gaat met FC Twente de Keuken Kampioen Divisie in. De vleugelaanvaller schopte het ooit tot twee bekerwedstrijden voor FC Barcelona, maar mag volgend seizoen naar Almere en Velsen-Zuid. Cantalapiedra (22) komt over van Sevilla B, waarvoor hij vorig seizoen één keer het net vond.



Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de aanvaller. ,,Het is mooi dat deze speler voor onze club heeft gekozen. Aitor is een zeer technisch en snelle vaardige aanvaller die op beide vleugels kan spelen. Een jongen die in de opleiding van Barcelona heeft gespeeld en zelfs zijn speelminuten heeft mogen maken in Camp Nou", zegt Van Leeuwen op de website van FC Twente.

Van Eijden dicht bij terugkeer NEC

Rens van Eijden staat voor een terugkeer naar NEC. De centrale verdediger (30) bevestigt de interesse. ,,Het is nog niet helemaal rond. Maar we zijn al een tijdje in gesprek.’’ Volgens Van Eijden hebben meer clubs interesse. ,,Meer kan ik er nog niet over zeggen.’’

De verdediger is ook afhankelijk van zijn huidige werkgever AZ, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2020. De eredivisieclub nam Van Eijden in de zomer van 2016 over van NEC. De centrale verdediger, die zeven seizoenen voor NEC speelde, werd in 2015 recordkampioen van de eerste divisie met de Nijmegenaren.



Technisch directeur Remco Oversier van NEC vertelt dat hij de centrale verdediger vorige zomer en afgelopen winter al wilde halen. ,,Dat is niet zo heel gek. Hij is zeven jaar lang bij ons een heel belangrijke speler geweest. Het is ook geen geheim dat we in de huidige selectie graag in iedere linie ervaring willen toevoegen. In hoeverre dat reëel is, is niet aan mij. Hij heeft een doorlopend contract en er hebben veel clubs interesse in hem. Dat maakt het niet makkelijker.

Volledig scherm Rens van Eijden (r) met Wout Weghorst, die na de zomer ook niet meer in Alkmaar speelt. © Pro shots

Transfer Witsel bijna rond

Volledig scherm Axel Witsel © Getty Images De transfer van Alex Witsel naar Borussia Dortmund is weer een stapje dichterbij gekomen. Volgens verschillende Belgische media is de middenvelder al medisch gekeurd in Duitsland.



Witsel zou met een jaarsalaris van 12 miljoen euro de bestbetaalde speler bij Borussia Dortmund worden. Tianjin Quanjian, de Chinese club waar Witsel nog onder contract staat, zou een transfersom van 25 miljoen euro accepteren.



Borussia Dortmund zit goed bij kas na de verkoop van Ousmane Dembélé (Barcelona) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Witsel komt met het vertrek naar Dortmund tegemoet aan zijn vrouw Rafaella, die na anderhalf jaar wel was uitgekeken op China. Dortmund ligt op 200 kilometer van Luik, de geboortestad van Witsel. Tianjin maar liefst 8000 kilometer.

ADO hoopt op Veerman

ADO Den Haag hoopt Henk Veerman van Heerenveen over te nemen. Trainer Fons Groenendijk bevestigde vandaag voor de camera van FOX Sports de belangstelling voor de spits. ,,Henk Veerman is voor ons een prima optie, het zou mooi zijn als het lukt.” ADO raakte vorige week Bjørn Johnsen kwijt aan AZ. De Hagenaars hadden met Yuning Zhang (ex-Vitesse) al een nieuwe spits gehaald. Hij wordt gehuurd van West Bromwich Albion, maar de Chinees mist sowieso de eerste twee competitieduels vanwege deelname aan de Asian Cup.

Volledig scherm Volendammer Henk Veerman speelde afgelopen seizoen een bijrol in Friesland. Toch scoorde de lange aanvaller twee keer. © ANP Pro Shots

NAC huurt keeper van City

Volledig scherm Arijanet Muric © Pro Shots De komst van Arijanet Muric liep wat vertraging op vanwege de trip naar de VS van Manchester City, maar dinsdag is de langverwachte komst van de doelman eindelijk bezegeld. Muric wordt door NAC voor een seizoen gehuurd van Manchester City en wordt beschouwd als de opvolger van de vertrokken Nigel Bertrams.



Tot op heden speelde Muric enkel jeugdwedstrijden voor Manchester City, dat hem in 2016 overnam van Grasshopper. Ondanks dat hij een leven lang in Zwitserland woonde, maakte Muric eind 2017 zijn debuut voor het nationale jeugdteam (onder 21) van Montenegro.

Lewandowski mag niet weg bij bayern

Volledig scherm Robert Lewandowski © Getty Images Robert Lewandowski zou willen vertrekken bij Bayern München, maar de Duitse kampioen zal de aanvaller niet laten gaan, zo vertelt trainer Niko Kovac. ,,De status is simpel: hij gaat niet weg, want hij is onze topspits. Het klopt dat hij nadenkt over een vertrekt. Dat is wat hij wil, maar het gaat ook om wat wij willen. Wij zijn Bayern en we hebben een topspits. Robert heeft een contract en hij zal hier zo lang mogelijk blijven."

Higuain naar AC Milan

Volledig scherm © Getty Images Gonzalo Higuain vertrekt op huurbasis naar AC Milan, zo bericht Sky Italia. De aanvaller is dit seizoen niet nodig bij Juventus. Milan zou liefst 18 miljoen euro betalen voor de huurconstructie en kan de spits overnemen voor een bedrag van 36 miljoen euro.



Eerder zou Chelsea al achter de Argentijn aanzitten, maar coach Maurizio Sarri moet dus op zoek naar een andere spits.

PEC Zwolle verhuurt Israelsson aan Valerenga

PEC Zwolle heeft Erik Israelsson komend seizoen niet nodig. De eredivisieclub verhuurt de 29-jarige Zweedse voetballer aan de Noorse club Valerenga IF.



Zwolle nam Israelsson in januari 2017 over van Hammarby IF als opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Wout Brama. Sindsdien speelde hij mee in negentien wedstrijden, maar een vaste waarde werd voormalig jeugdinternational Israelsson niet.



Valerenga is de huidige nummer negen uit de Noorse competitie.

Volledig scherm Erik Israelsson © ProShots

Heracles haalt keeper Bucker

Heracles Almelo heeft de selectie aangevuld met Koen Bucker. De 22-jarige doelman komt over van AZ, waar hij nog een contract voor één jaar had.



Bucker speelde twee wedstrijden voor Jong AZ. Voor het eerste elftal kwam de keeper uit Wormer nog niet uit. Bij Heracles ondertekende Bucker een contract voor twee seizoenen.



Harm Zeinstra vertrekt juist uit Almelo. De 29-jarige keeper beëindigt zijn profloopbaan en gaat in het bedrijfsleven aan de slag. Zeinstra stond eerder onder contract bij sc Heerenveen, FC Emmen en SC Cambuur.

Isimat toe aan nieuwe uitdaging

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin. © Pro Shots Nicolas Isimat-Mirin zou oren hebben naar een nieuw avontuur. De 26-jarige verdediger van PSV sprak al met geïnteresseerde clubs zegt hij tegen het Franse Foot Mercato.



,,De club wil graag dat ik blijf, maar zou een vertrek niet tegenhouden'', aldus de Fransman in het interview. ,,Ik denk dat ik toe ben aan een nieuwe stap.'' Isimat zou contact hebben gehad met Stade Rennes en Besiktas.

Maguire blijft Leicester trouw

Harry Maguire staat in de belangstelling van veel clubs, maar coach Claude Puel verwacht dat de verdediger trouw blijft aan zijn huidige club Leicester City. ''Ik heb er alle vertrouwen in dat Harry bij ons speelt komend seizoen. Hij is een belangrijke speler voor ons'', aldus Puel.



Maguire viel op tijdens het WK in Rusland, waar hij alle zeven duels meespeelde bij de Engelse ploeg, die als vierde eindigde. ''Zijn sterke spel in Rusland verraste me niet; hij had dat al bij ons laten zien, vooral in de tweede helft van het seizoen'', aldus Puel.



Met name Manchester United zou Maguire willen inlijven en tientallen miljoenen euro's over hebben voor de 25-jarige kopsterke speler, die vorig seizoen alle 38 competitiewedstrijden in de basis stond bij zijn club. Volgens tabloid The Mirror heeft Leicester een vertrek van Maguire afgewend met een riante salarisverhoging. De club is bereid Maguire 95.000 pond per week te betalen, een slordige 106.000 euro.

Volledig scherm Harry Maguire in actie voor Engeland. © Getty Images

Arias op weg naar Atlético

Santiago Arias lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen bij Atlético Madrid. Lange tijd leek Napoli zijn nieuwe werkgever te worden, maar PSV heeft aan FOX Sports inmiddels bevestigd dat de Colombiaanse rechtsback in onderhandeling is met de Spaanse ploeg van Diego Simeone.