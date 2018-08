Démare blijft maar winnen

Krajicek legt Cilic vast voor Rotterdam

10:51 Marin Cilic is in februari een van de deelnemers aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het is de vijfde keer dat de inmiddels 29-jarige Kroaat naar Ahoy komt. Eerder legde toernooidirecteur Richard Krajicek al Nick Kyrgios, Kei Nishikori en Hyeon Chung vast voor de 46e editie van het evenement.