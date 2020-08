Démare geeft eindzege glans door lastige slotetappe in Ronde van Wallonië te winnen

Drie keer draaide het in de Ronde van Wallonië op een sprint uit en drie keer sloeg een andere topsprinter toe. Caleb Ewan won de openingsrit, Arnaud Démare schreef de tweede etappe op zijn naam en Sam Bennett zegevierde dinsdag. De kans op een massasprint was woensdag echter een stuk kleiner: er moest flink geklommen worden in de Ardennen. Zdenek Stybar liet zich in de vierde rit zien en maakte deel uit van een kopgroep richting Érezée, een stadje in de provincie Luxemburg. De samenstelling van de kopgroep wisselde, maar met vijf renners begonnen ze aan de slotronde van dertig kilometer. Daarin was de Côte de Beffe, een klim van bijna anderhalve kilometer met 10,3 procent stijgingspercentage, de scherprechter. Bij het opdraaien van de klim waren de vijf vluchters al gegrepen.

Aanval van Narváez

Het was wachten op een aanval van Greg Van Avermaet, die uiteindelijk reageerde op een versnelling van Kevin Inkelaar. De renner van Bahrain-McLaren uit Abbenbroek trok stevig door en dunde met zijn versnelling het peloton flink uit. Démare verdedigde een voorsprong van zestien seconden in het algemeen klassement, maar kon het hoge tempo vooraan niet volgen.



Op de top van de klim versnelde Ineos-renner Jhonatan Narváez. Hij demarreerde op het juiste moment, want op acht kilometer van het einde werd er in de achtervolgende groep vooral naar elkaar gekeken. Achter de Ecuadoraan wist Démare weer aan te sluiten bij de achtervolgers en kon hij in de jacht op Narváez rekenen op de steun van drie ploeggenoten. Even reed Narváez twintig seconden voor de groep uit, maar met slechts een handjevol seconden voorsprong begon de Ineos-renner aan de oplopende laatste kilometer.



Narváez werd in de slotkilometer gegrepen waarna Gilbert van ver de sprint aanging, maar Démare verbaasde vriend en vijand door heuvelop de Belg van Lotto-Soudal te verslaan. Daarmee schreef hij niet alleen zijn tweede etappezege op zijn naam, maar gaf hij ook zijn eindzege nog meer glans. Van Avermaet finishte als derde.