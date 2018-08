Démare in Franse rittenkoers opnieuw de snelste in massasprint

FC Rostov omarmt geluks­kleed van fan

18:04 Omdat zijn club in de vorige thuiswedstrijd verloor, besloot een fan van FC Rostov om zijn gelukskleed mee het stadion in te nemen. De Russische club, die twee jaar geleden Ajax in de CL-voorronde uitschakelde, won afgelopen zondag prompt met 4-0 van Yenisey Krasnoyarsk. Daarom heeft Rostov een vierde shirt uitgebracht, met het motief van het kleedje.