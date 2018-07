Démare sprint naar dagzege in Pau, rustige dag voor Dumoulin en co

Door Sjors Tanis



De voorlaatste kans voor de sprinters wilden de snelle mannen niet onbenut laten. Dat was al duidelijk toen een kopgroep met Niki Terpstra bijna geen ruimte kreeg. De maximale voorsprong van zo'n 2'15 was niet genoeg om de weinig overgebleven sprinters te verrassen.



Vooral door het werk van Groupama-FDJ (voor Démare) en UAE Team Emirates (voor Kristoff) konden Terpstra en co al snel dag zeggen tegen de droom op dagsucces.



Op zo'n 15 kilometer van de finish in Pau werden de vijf vroege vluchters teruggepakt, waarna het eindigde in een massasprint. De ploeg van Démare, die vorig jaar zijn eerste ritzege in de Tour had geboekt maar dit jaar nog niet verder was gekomen dan de derde plaats, leidde het peloton. Ook Peter Sagan en zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe meldden zich aan het front. Maar in de sprint kwam de Slowaakse wereldkampioen, nog gehinderd door een val in de rit van woensdag, er niet aan te pas.



Daarin bleek Démare de snelste, voor Laporte (Cofidis) en Kristoff. Op plek één en twee dus Fransen; dat gebeurde op 1 juli 1978 voor het laatst, toen Esclassan - Bertin dat huzarenstkje voor elkaar kregen. Voor de 25-jarige Démare was het zijn vijftigste zege als wielerprof.



De klassementsrenners kenden een rustige dag in de 171 kilometer lange toch naar Pau. Tom Dumoulin en co kwamen veilig bij elkaar in het peloton binnen. Morgen moeten zij weer vol aan de bak in de laatste bergrit van deze Tour.