Dembélé moet maand lang toekijken bij FC Barcelona

Shiffrin heeft ook wereldbe­ker super-G binnen

12:24 De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft haar derde kristallen bol van dit seizoen binnen. Een dag na haar 24ste verjaardag had Shiffrin bij de wereldbeker in Andorra aan de vierde plaats op de super-G genoeg om het klassement van deze discipline op haar naam te schrijven. De Amerikaanse verzekerde zich eerder al van de wereldbeker op de slalom en de eindzege in het algemeen klassement.