Demi Schuurs bij de laatste vier van de WTA Finals

Samenvatting Servië plaatst zich dankzij goal en assist Tadic voor WK, Portugal na late tegengoal de play-offs in

Servië en Spanje hebben zich geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Servië deed dat door in de slotminuut de winnende 1-2 te maken tegen Portugal, dat veroordeeld is tot de play-offs om nog een ticket voor het WK te bemachtigen.

14 november