Demi Vollering de sterkste na prachtige Brabantse Pijl: ‘De teleurstelling van vorig jaar is doorgespoeld’

Na een schitterende koers heeft Demi Vollering (SD Worx) zich vanmiddag in de Brabantse Pijl gerevancheerd voor haar tweede plaats in 2021. Ze kwam in Overijse na 141 lastige en vermakelijke kilometers solo aan.

Op 10 kilometer van de finish versnelde Vollering bergop, een aanval waar medevluchter Pauliena Rooijakkers geen antwoord op had. De Poolse Katarzyna Niewiadoma werd tweede op 21 tellen, voor de Duitse Liane Lippert. Zondag was Vollering als tweede geëindigd in de Amstel Gold Race.

Vollering en Rooijakkers kwamen op 25 kilometer van het einde samen op kop en wisten de achtervolgende groep op afstand te houden. Op de Moskesstraat reed Vollering weg en pakte een voorsprong van enkele tientallen seconden. Met nog een paar kilometer te gaan lukte het Rooijakkers niet meer om een achtervolgende groep rensters voor te blijven en zag zo haar tweede plaats verdwijnen.

Volledig scherm Demi Vollering wint in Overijse. © photo: Cor Vos

Die ging naar Katarzyna Niewiadoma, haar Poolse teamgenote bij Canyon//SRAM Racing. Liane Lippert uit Duitsland werd derde. Rooijakkers was op de zesde plaats de op een na beste Nederlandse. Vollering boekte haar eerste overwinning van het seizoen. In februari eindigde ze ook in Omloop Het Nieuwsblad al als tweede.

Revanche

,,De teleurstelling van vorig jaar is doorgespoeld”, reageerde de 25-jarige renster van SD Worx. ,,Ik neem met deze overwinning een beetje revanche op wat hier vorig jaar gebeurde”, vervolgde Vollering. “Het is natuurlijk wel een andere wedstrijd en een ander jaar en je kan deze twee edities niet met elkaar vergelijken. De Brabantse Pijl is een wedstrijd die me wel ligt. Het is best wel een pittige wedstrijd. Je moet altijd goed gepositioneerd zitten en alert zijn wanneer er beweging is. Uiteindelijk gingen Pauliena Rooijakkers en ik ervandoor. Op de Moskesstraat was het moment om het alleen te proberen en dat lukte gelukkig. Mijn sportdirecteur Anna van der Breggen schreeuwde me door de laatste kilometers.”

Vollering boekte haar eerste zege van het seizoen, nadat ze al tweede was geworden in de Omloop Het Nieuwsblad en afgelopen zondag nog in de Amstel Gold Race. ,,Ook die nederlaag van zondag spoel ik door. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik heb er een hoogtestage opzitten van drie weken in aanloop naar deze wedstrijden. Dat loont nu al.”