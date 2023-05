Demi Vollering klopt Annemiek van Vleuten in Vuelta en neemt leiderstrui over van Marianne Vos

Vollering heeft in het klassement van de Spaanse zevendaagse etappekoers een voorsprong van vijf seconden op tweevoudig winnares Van Vleuten. Riejanne Markus staat derde op twaalf seconden. Vos is zelfs weggezakt uit de top tien van het klassement. Ze staat nu op de dertiende plaats op 1 minuut en 39 seconden van Vollering, die haar leiderstrui in het slotweekend moet zien te verdedigen.



Op de slotklim dunde Vollering eerst de elitegroep uit, om vervolgens Van Vleuten te kloppen in een spannend duel in de laatste kilometer. ,,Ik wilde mijn eigen tempo rijden, want ik wist dat ik dat lang zou kunnen volhouden. Ik wilde daar zo veel mogelijk rensters lossen. Uiteindelijk waren we nog met drie over. Toen Annemiek over mij heen wilde komen, wist ik dat ik alles moest geven. Ik dacht dat ik mijn sprint te vroeg aan ging, maar het was gelukkig genoeg om te winnen.”