Demi Vollering slaat indrukwekkende dubbelslag op Tourmalet en heeft zege Tour de France Femmes voor het grijpen

Vollering kraakt Van Vleuten

Topseizoen

Vollering voelde stress

Vollering gaf na haar succes op de Tourmalet bij de NOS toe dat ze spanning voelde in de Tour,,Ik zeg wel de hele tijd ‘ik voel niet zo veel stress’, maar ergens in je lichaam zit wel een soort stress natuurlijk. Je moet het eerst maar eens waarmaken, dat is altijd spannend”, aldus Vollering, die op steun kon rekenen van bekenden langs de kant van de weg. ,,Je bent altijd ergens bang om stil te vallen op zo’n lange klim. Gelukkig deed ik dat niet. Ik had een hoop familie en vrienden langs de kant staan, die gaven me wat afleiding. Dat was heel fijn, want die gaven me alle kracht vandaag.”



In de afdaling van de Col d’Aspin hielden Vollering en Van Vleuten de benen stil en keken ze vooral naar elkaar. De reden?,,Ze liet in de afdaling een gat vallen naar Kazya (Niewiadoma, red.), dus ik zei tegen haar ‘het is niet aan mij om nu het gat dicht te rijden’. Ik bedoel ik had ook de gele trui en Marlen achter me, dan kan ik beter op hun wachten”, legde Vollering uit. ,,Ze zei ‘nee, alleen samen rijden’. Ik zei ‘ik wel een paar beurtjes doen maar ik ga niet vol gas’. Het was lekker dat mijn ploeggenoten terugkwamen.”