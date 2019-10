Demi Vollering zegeviert in Ronde van Emilië

Van der Haar kan Belgisch feestje in Berencross niet voorkomen

16:56 Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel is de Berencross in Meulebeke een Belgisch feestje geworden. Michael Vanthourenhout pakte met een lange solo voor eigen publiek de winst. Lars van der Haar was op de vijfde plaats de beste Nederlander, na vier Belgen.