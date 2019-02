Demy is in Valentijnssferen en wereldkampioen Thomas kan het nog steeds niet geloven

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Een mooi moment tijdens de uitwedstrijd van GA Eagles bij Jong Utrecht. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie stond in het teken van de crowdfundingactie voor Leon de Kogel. De spits die bij beide clubs een verleden heeft, raakte vorig jaar ernstig gewond bij een auto-ongeluk op Malta en kan niet meer voetballen. Van de speciale avond in Utrecht werd een mooie samenvatting gemaakt. Mooi!

Donderdag was het Valentijnsdag en dat zal jullie niet zijn ontgaan. Ook de sporters deelden daarom hun mooiste foto's met hun geliefden. Zoals de in Apeldoorn geboren oud voetbalinternational Demy de Zeeuw die met zijn partner Danielle een mooi moment vastlegde.

Oud-kunstschaatsster Sterre van der Gouw is er ondersteboven van. ‘Wat doen jullie op Valentijnsdag?’ is wat ze zich afvraagt terwijl ze oefent met aerialyoga-oefeningen. ‘Ik voel me net een aap.’ Maar dan wel een mooie.

Anna van der Breggen is aan het trainen op Cyprus, waar ze de Cyprus Sunshine Cup mountainbikewedstrijd zal rijden. Ze traint met maatje Annika die een camera op haar helm heeft. Dat levert weer mooie foto's van mijn achterkant op, zegt de Zwolse wereldkampioene wielrennen op de weg.....

Je hebt records en je hebt record. Schaatssprinter Ronald Mulder deelde deze foto met feitjes op zijn instagramaccount. Liefst 72 keer reed de Zwollenaar al een 500 meter onder de 35 seconden, een absoluut record zo laat hij weten. En hij gaat voor de 100!

Inmiddels al vijf dagen geleden, maar Deventenaar Thomas Krol kan het nog steeds niet geloven. Hij is toch de wereldkampioen op de 1500 meter. Dat moet lekker wakker worden zijn elke morgen!

Daar is-ie weer, de ‘So you think you can dance-challenge’ bij de selectie van PEC Zwolle. Bij de training moeten de mannen op een rij klaar staan om te reageren op de richting die door de trainers wordt geroepen om dan zo snel als mogelijk die kant op te sprinten. En dat gaat natuurlijk nog wel eens mis..... Of niet Ouasim Bouy? En de speler die het minst goed reageert..... Juist die moet een dansje doen. En dat levert hilarische beelden op.

Het is nog steeds een beetje wennen als je jezelf zo groot ziet op de reclameborden in jouw woonplaats. Atlete Marije van Hunenstijn moet er nog steeds om lachen. Maar zo gek is het natuurlijk niet als je het gezicht van het NK atletiek in Apeldoorn bent! Haar vader maakte dit mooie plaatje.