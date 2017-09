Denifl wint na lange vlucht, Froome kent slechte dag

Gaviria spurt naar dagwinst Tour of Britain na bizarre valpartij

17:00 De Colombiaan Fernando Gaviria heeft de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De renner van Quick-Step was in de rit over ruim 175 kilometer tussen Mansfield en Newark-on-Trent de snelste in de massasprint.