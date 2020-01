Denise Betsema mag na schorsing weer wedstrijden rijden

Waterpolo­sters vinden zelfver­trou­wen terug op EK

18:17 De Nederlandse waterpolosters krijgen op het EK in Boedapest de bevestiging dat ze nog altijd tot de wereldtop behoren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga bleef ongeslagen in de groepsfase, met als hoogtepunt de overtuigende zege op Spanje (10-6). In de jacht op titelprolongatie én een ticket naar de Olympische Spelen is Slowakije morgen de tegenstander in de kwartfinales.